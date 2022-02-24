Генсек ООН: Росії треба припинити операцію, відвести війська, конфлікт все ще можна припинити

Росії слід припинити військову операцію в Україні і відвести війська, конфлікт все ще можна припинити, заявив у четвер генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

"Це неприйнятно, але не незворотно. Мій заклик, як і вчора, до президента Путіна: зупиніть військову операцію, поверніть війська назад у Росію", - заявив Гутерріш.

Генсек ООН додав, що "такі односторонні дії безпосередньо йдуть врозріз зі Статутом ООН".

Він зазначив, що ООН "збільшує масштаб гуманітарних операцій в Україні і поблизу неї". На найбільш невідкладні гуманітарні операції ООН виділило $30 млн.