Митрополит УПЦ (МП) Онуфрій закликав Путіна припинити війну проти України
Митрополит Української православної церкви (Московського патріархату) Онуфрій закликав президента РФ Володимира Путіна припинити війну проти України.
"Росія розпочала військові дії проти України, і в цей доленосний час закликаю вас не впадати в паніку, бути мужніми і проявити любов до своєї Батьківщини й один до одного. Закликаю вас перш за все до посиленої покаянної молитви за Україну, за наше військо і наш народ, прошу забути взаємні чвари і непорозуміння та об’єднатися любов’ю до Бога і до нашої Батьківщини", - йдеться у зверненні Онуфрія, оприлюдненому в четвер.
Він також закликав Володимира Путіна негайно припинити "братовбивчу війну" проти України.
"Український і російський народи вийшли із Дніпровської купелі хрещення і війна між цими народами це повторення Каїнового гріха, який по заздрості убив свого рідного брата. Така війна не має виправдання ні у Бога, ні в людей", - наголосив Онуфрій.
Джерело: https://news.church.ua/2022/02/24/zvernennya-blazhennishogo-mitropolita-kijivskogo-vsijeji-ukrajini-onufriya-virnix-ta-gromadyan-ukrajini/