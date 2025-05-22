Інтерфакс-Україна
Події
03:36 22.05.2025

Онуфрій закликав усіх до посиленої молитви за Україну на третю річницю Собору УПЦ

2 хв читати

Предстоятель Української православної церкви (Московського патріархату) митрополит Онуфрій закликав усіх до посиленої молитви за Україну на третю річницю Собору Української Православної Церкви, повідомляє пресслужба УПЦ.

"Ми сподіваємось, що уся родина Автокефальних Помісних Церков морально підтримає нас, схвалить нашу канонічну незалежність та відзначить її належною відзнакою", - зазначив Онуфрій, закликавши усіх до посиленої молитви за Україну.

У своїй заяві Онуфрій зазначив, що після 27 травня 2022 року УПЦ більше не є частиною Московського патріархату та прагне до канонічної незалежності.

"Собор чітко заявив про прагнення нашої Церкви до повної канонічної незалежності. І на даний момент ми вже маємо усі атрибути такої незалежності. Наша Церква самостійно вирішує усі питання свого внутрішнього та зовнішнього життя: відкриває нові єпархії, обирає єпископів та предстоятеля без втручання з боку інших Помісних Церков, самостійно виготовляє святе Миро для власних потреб, відкриває парафії за кордоном", - сказано в тексті.

Також Оніфрій нагадав, що Собор засудив російську військову агресію проти України та висловив незгоду з позицією російського патріарха Кирила щодо війни. "Собор також заявив про намір відновити в Українській Православній Церкві чин мироваріння. Крім того, делегати Собору висловились за розвиток місії нашої Церкви за кордоном серед православних українців, які внаслідок війни опинились за межами своєї Батьківщини, задля збереження ними своєї віри, культури, мови та православної ідентичності", - сказано в заяві.

Джерело: https://uoc-news.church/2025/05/20/zvernennya-blazhennishogo-mitropolita-onufriya-z-nagodi-tretoji-richnici-soboru-upc-u-feofaniji/#2025-05-21

Теги: #молитва #онуфрій #упц

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:37 11.05.2025
Папа Римський Лев XIV закликав до справедливого і міцного миру в Україні, Київ висловив вдячність

Папа Римський Лев XIV закликав до справедливого і міцного миру в Україні, Київ висловив вдячність

18:26 15.08.2024
Епіфаній закликає Онуфрія відновити діалог про єдність православної церкви в Україні

Епіфаній закликає Онуфрія відновити діалог про єдність православної церкви в Україні

19:38 14.08.2024
Першим питанням на найближчому засіданні Верховної Ради буде закон про заборону УПЦ (МП) – Порошенко

Першим питанням на найближчому засіданні Верховної Ради буде закон про заборону УПЦ (МП) – Порошенко

10:40 21.02.2024
Всеукраїнська рада церков закликає всіх до загальнонаціональної триденної молитви та посту 1-3 березня 2024 року

Всеукраїнська рада церков закликає всіх до загальнонаціональної триденної молитви та посту 1-3 березня 2024 року

14:10 21.12.2023
Зеленський на молитовному сніданку: Сьогодні в молитвах звучить одне прохання - про перемогу

Зеленський на молитовному сніданку: Сьогодні в молитвах звучить одне прохання - про перемогу

11:45 24.08.2023
Президент і перша леді взяли участь у заході "Молитва за Україну"

Президент і перша леді взяли участь у заході "Молитва за Україну"

19:30 27.04.2023
Житомирська облрада заборонила діяльність УПЦ (МП) на території області

Житомирська облрада заборонила діяльність УПЦ (МП) на території області

23:20 08.04.2023
Митрополит УПЦ (МП) Онуфрій заявив, що позбавився російського громадянства, але не назвав терміни

Митрополит УПЦ (МП) Онуфрій заявив, що позбавився російського громадянства, але не назвав терміни

08:42 04.04.2023
В УПЦ (МП) сподіваються на справедливий судовий розгляд стосовно митрополита Павла

В УПЦ (МП) сподіваються на справедливий судовий розгляд стосовно митрополита Павла

10:56 25.01.2023
РНБО запровадила додаткові санкційні обмеження щодо намісника Києво-Печерської лаври та екснардепа Новинського

РНБО запровадила додаткові санкційні обмеження щодо намісника Києво-Печерської лаври та екснардепа Новинського

ВАЖЛИВЕ

Росіяни не дають сигналів щодо припинення вогню, тож потрібен тиск на РФ

Росіяни зберігають високу активність на покровському напрямку, всього з початку доби зафіксовано 65 боєзіткнень – Генштаб ЗСУ

Двоє людей загинули у Білій Церкві внаслідок пожежі на ТЕЦ

Експосадовець часів Януковича Портнов застрелений в Мадриді

ЄС вже планує 18-й пакет санкцій проти Росії - Пісторіус

ОСТАННЄ

У Києві презентували документальний фільм про депортованих Росією дітей

Внаслідок ракетного удару по Харкову постраждали 2 мирних мешканців - Терехов

РФ вдарила ракетою по Харкову, пошкоджено будинок – мер

Харків під атакою ворожих БпЛА - мер

Сенатор Грем: більшість Сенату вважає, що Путін уникає справжніх переговорів

На фронті від початку доби відбулось 104 зіткнення - Генштаб

Переговори на технічному рівні щодо припинення вогню, ймовірно, продовжаться у Ватикані - Стубб

Окупанти втратили 135 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Єрмак: першим кроком після переговорів з РФ має бути реалізація домовленості про обмін полоненими у форматі "1000 на 1000"

Законопроєкт США щодо жорстких санкцій проти РФ вже має 81 співавтора - Маркарова

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА