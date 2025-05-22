Онуфрій закликав усіх до посиленої молитви за Україну на третю річницю Собору УПЦ

Предстоятель Української православної церкви (Московського патріархату) митрополит Онуфрій закликав усіх до посиленої молитви за Україну на третю річницю Собору Української Православної Церкви, повідомляє пресслужба УПЦ.

"Ми сподіваємось, що уся родина Автокефальних Помісних Церков морально підтримає нас, схвалить нашу канонічну незалежність та відзначить її належною відзнакою", - зазначив Онуфрій, закликавши усіх до посиленої молитви за Україну.

У своїй заяві Онуфрій зазначив, що після 27 травня 2022 року УПЦ більше не є частиною Московського патріархату та прагне до канонічної незалежності.

"Собор чітко заявив про прагнення нашої Церкви до повної канонічної незалежності. І на даний момент ми вже маємо усі атрибути такої незалежності. Наша Церква самостійно вирішує усі питання свого внутрішнього та зовнішнього життя: відкриває нові єпархії, обирає єпископів та предстоятеля без втручання з боку інших Помісних Церков, самостійно виготовляє святе Миро для власних потреб, відкриває парафії за кордоном", - сказано в тексті.

Також Оніфрій нагадав, що Собор засудив російську військову агресію проти України та висловив незгоду з позицією російського патріарха Кирила щодо війни. "Собор також заявив про намір відновити в Українській Православній Церкві чин мироваріння. Крім того, делегати Собору висловились за розвиток місії нашої Церкви за кордоном серед православних українців, які внаслідок війни опинились за межами своєї Батьківщини, задля збереження ними своєї віри, культури, мови та православної ідентичності", - сказано в заяві.

Джерело: https://uoc-news.church/2025/05/20/zvernennya-blazhennishogo-mitropolita-onufriya-z-nagodi-tretoji-richnici-soboru-upc-u-feofaniji/#2025-05-21