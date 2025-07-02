Джерело спростувало інформацію УПЦ (МП) про відсутність паспорта РФ у митрополита Онуфрія (фото)

Джерело агентства "Інтерфакс-Україна" спростувало інформацію про відсутність російського паспорта у митрополита УПЦ (МП) Онуфрія, про що свідчить фото документа. Співрозмовник надав фото і зазначив:"В мережі опублікували фото російського паспорта митрополита УПЦ (МП) Онуфрія. Сьогодні за матеріалами СБУ президент Зеленський призупинив йому українське громадянство".

"Як бачимо, дані з російської паспортної системи спростовують заяви УПЦ (МП), де кажуть, що паспорта країни-терориста в Ореста Березовського, митрополита УПЦ (МП) Онуфрія, немає. Паспорт "действителен" - написано чітко і однозначно", - наголосив він.

Як повідомлялося, рішення про позбавлення митрополита Онуфрія громадянства України було прийнято на основі матеріалів СБУ. За інформацією української спецслужби, Онуфрій добровільно отримав громадянство РФ у 2002 році. Про вказане він не повідомив уповноважені органи влади України. Водночас після цього він продовжував і надалі користуватися статусом громадянина України.

Також встановлено, що Онуфрій підтримує звʼязок з московською патріархією та свідомо протидіяв отриманню канонічної незалежності української церкви від московської патріархії, представники якої відкрито підтримують російську агресію проти України. Речник УПЦ (МП) митрополит Климент заявив Суспільному, що в митрополита Онуфрія немає інших паспортів окрім українського паспорта. Також Онуфрій "не звертався" до Росії "із заявою про отримання іншого громадянства. Зазначається, що Онуфрій планує оскаржити указ президента та довести, що не має інших громадянств окрім українського.