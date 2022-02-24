Події

19:08 24.02.2022

Російські війська обстрілюють лікарні

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Російські війська обстрілюють лікарні

 

Російські війська обстрілюють лікарні, повідомив на своїй сторінці у мережі Facebook міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Російські окупанти здійснюють обстріли лікарень! Це пряме порушення російськими військами Женевської конвенції! І це ганебний та низький вчинок слабаків! Такі дії окупантів становлять пряму загрозу життю й здоров'ю мирного населення та суперечать нормам міжнародного гуманітарного права", - заявив Ляшко.

Міністр зазначив, що українські лікарні та бригади екстреної медичної допомоги перебувають у режимі повної готовності, працюють у всіх регіонах та надаватимуть допомогу за будь-яких обставин.

"Ми обов'язково переможемо!", - наголосив він.

Теги: #обстріли #лікарні
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