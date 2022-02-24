Зеленський обговорив із Макроном жорсткі санкції ЄС проти РФ, Україна вимагає відключення Росії від SWIFT, запровадження безпольотної зони
Президент України Володимир Зеленський заявив, що пакет додаткових жорстких санкцій щодо РФ від ЄС уже на підході. обговорив усі деталі з президентом Франції Еммануелем Макроном.
"Пакет додаткових жорстких санкцій щодо РФ від ЄС уже на підході. Обговорив усі деталі з президентом Франції Еммануелем Макроном. Вимагаємо відключення Росії від SWIFT, запровадження безпольотної зони над Україною та інших дієвих кроків для зупинення агресора", - написав він у Twitter у четвер увечері.