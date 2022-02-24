Росія застосувала бойову авіацію проти захисників острова Зміїний, українська армія утримує оборону – Держприкордонслужба

Російські війська застосували бойову авіацію проти захисників острова Зміїний (Одеська обл.), проте українські війська продовжують утримувати оборону, повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Агресор застосував бойову авіацію проти прикордонників та бійців ЗСУ на острові Зміїний. Також тривають обстріли острова з корабельних озброєнь. Прикордонники та ЗСУ тримають оборону", - йдеться у повідомленні, оприлюдненому у Фейсбуці.