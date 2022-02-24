Українська армія завдає ворогові суттєвих втрат, знищує техніку та особовий склад окупантів - Резніков

Збройні сили України завдають російській армії суттєвих втрат, знищуючи військову техніку та особовий склад окупантів, заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

У своєму зверненні, оприлюдненому в четвер, глава Міноборони зазначив, що Росія поширює фейки "начебто про бажання частини українських чиновників залишити робочі місця".

"Це дезінформація. Не дочекаються. Я в Києві. Згідно з протоколом безпеки, а також для проведення невідкладних нарад доводиться змінювати місцеперебування. Усі заступники міністра оборони працюють за своїми функціональними завданнями. У Міністерстві оборони та Генеральному штабі всі на місцях виконують свої обов'язки", - наголосив Резніков.

За його словами, управління обороною повністю кероване та здійснюється за всіма напрямками, де Росія атакувала Україну.

"Я постійно на зв’язку з командуванням Збройних сил України, президентом України і прем’єр-міністром України. Також веду перемовини з міжнародними партнерами. Армія продовжує наносити ворогу суттєвих втрат, знищувати техніку і особовий склад окупантів. Ми обов’язково переможемо!" - підсумував Резніков.