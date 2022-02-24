У Вугледарі снаряди потрапили в лікарню, вбито чотирьох людей та ще 10 поранено - голова Донецької ОДА

У Вугледарі (Донецька область) снаряди потрапили у місцеву лікарню, вбито чотирьох людей та ще 10 поранено, зокрема шістьох медиків, повідомив керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

"У Вугледарі російські окупаційні війська вбили чотирьох і поранили 10 цивільних - снаряди окупантів вразили місцеву лікарню. Серед поранених - шість медиків. Обстріл стався приблизно об 11-й годині. Стан поранених різного ступеня тяжкості", - написав він у Facebook.