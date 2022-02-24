Події

16:42 24.02.2022

Російські війська з боку Білорусі увійшли до зони Чорнобильської АЕС - радник глави МВС

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Російські війська з боку Білорусі увійшли до зони Чорнобильської АЕС - радник глави МВС

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що війська РФ із території Білорусі увійшли до зони Чорнобильської АЕС.

"Важлива інформація про російське вторгнення! Війська окупантів із території Білорусі увійшли до зони Чорнобильської АЕС. Нацгвардійці, які охороняють сховище небезпечних радіоактивних відходів, чинять завзятий опір", - написав він у Telegram-каналі.

Геращенко наголосив, що "якщо внаслідок ударів артилерії противника буде зруйновано сховище ядерних відходів, то радіоактивний пил може накрити території України, Білорусі та країн ЄС!".

Теги: #рф #чаес #війна #білорусь
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