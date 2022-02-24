Події

15:06 24.02.2022

Uber перестав працювати в Україні, Bolt та Uklon продовжують працювати

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Uber перестав працювати в Україні, Bolt та Uklon продовжують працювати

Сервіс компанії Uber перестав працювати в Україні, повідомила компанія у своєму застосунку.

"Наразі поїздки з Uber у цьому регіоні недоступні", - йдеться у повідомленні для пасажирів у Києві.

У Львові застосунок показує, що немає доступних поїздок.

У Харкові та Одесі також висвічується повідомлення про те, що поїздки в регіоні недоступні.

"У зв'язку зі зростанням геополітичної напруженості та останніми подіями ми вирішили тимчасово призупинити роботу програми. Безпека всіх користувачів застосунків є нашим головним пріоритетом. Ми продовжуємо стежити за обставинами та сподіваємось, що це тимчасова ситуація", - заявили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі компанії.

Сервіси на виклик таксі Bolt і Uklon продовжують працювати.

В Україні Uber працює з 2016 року та присутній у дев'ятьох містах.

Теги: #транспорт #uklon #bolt
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