Uber перестав працювати в Україні, Bolt та Uklon продовжують працювати

Сервіс компанії Uber перестав працювати в Україні, повідомила компанія у своєму застосунку.

"Наразі поїздки з Uber у цьому регіоні недоступні", - йдеться у повідомленні для пасажирів у Києві.

У Львові застосунок показує, що немає доступних поїздок.

У Харкові та Одесі також висвічується повідомлення про те, що поїздки в регіоні недоступні.

"У зв'язку зі зростанням геополітичної напруженості та останніми подіями ми вирішили тимчасово призупинити роботу програми. Безпека всіх користувачів застосунків є нашим головним пріоритетом. Ми продовжуємо стежити за обставинами та сподіваємось, що це тимчасова ситуація", - заявили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі компанії.

Сервіси на виклик таксі Bolt і Uklon продовжують працювати.

В Україні Uber працює з 2016 року та присутній у дев'ятьох містах.