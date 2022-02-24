У Гостомелі біля Києва точаться активні бої, є небезпека десантування сил РФ в урядовому кварталі Києва - Подоляк

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив про можливість проникнення ворожого десанту в урядовий квартал у центрі Києва для реалізації спецоперації щодо повалення української влади.

"Можливе… точкове десантування. Наразі тривають потужні бої у Гостомелі (смт Гостомель Київської області - ІФ) і можлива спроба проникнути в урядовий квартал… Одна з цілей - це прибрати найвище керівництво країни", - сказав Подоляк на брифінгу в четвер.

Він порекомендував журналістам, які перебувають у пресцентрі парламенту, з метою безпеки продовжити роботу з редакцій своїх видань.