Події

14:36 24.02.2022

У Гостомелі біля Києва точаться активні бої, є небезпека десантування сил РФ в урядовому кварталі Києва - Подоляк

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У Гостомелі біля Києва точаться активні бої, є небезпека десантування сил РФ в урядовому кварталі Києва - Подоляк

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив про можливість проникнення ворожого десанту в урядовий квартал у центрі Києва для реалізації спецоперації щодо повалення української влади.

"Можливе… точкове десантування. Наразі тривають потужні бої у Гостомелі (смт Гостомель Київської області - ІФ) і можлива спроба проникнути в урядовий квартал… Одна з цілей - це прибрати найвище керівництво країни", - сказав Подоляк на брифінгу в четвер.

Він порекомендував журналістам, які перебувають у пресцентрі парламенту, з метою безпеки продовжити роботу з редакцій своїх видань.

Теги: #рф #ризики #урядовий_квартал
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