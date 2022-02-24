РФ НАНЕСЛА ПОНАД 30 УДАРІВ ПО ОБ'ЄКТАХ ГРОМАДЯНСЬКОЇ Й ВІЙСЬКОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ СТАНОМ НА 13:00 - ГЕНШТАБ ЗСУ
РФ НАНЕСЛА ПОНАД 30 УДАРІВ ПО ОБ'ЄКТАХ ГРОМАДЯНСЬКОЇ Й ВІЙСЬКОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ СТАНОМ НА 13:00 - ГЕНШТАБ ЗСУ
РФ НАНЕСЛА ПОНАД 30 УДАРІВ ПО ОБ'ЄКТАХ ГРОМАДЯНСЬКОЇ Й ВІЙСЬКОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ СТАНОМ НА 13:00 - ГЕНШТАБ ЗСУ
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