Російська техніка пішла на прорив у Київській області - Держприкордонслужба

У Київській області російські війська пішли на прорив державного кордону, повідомила Державна прикордонна служба України.

"Військова техніка ворога зайшла через пункт пропуску "Вільча". Прикордонники разом з українськими військовими прийняли бій. Крім того, по місцю дислокації відділу прикордонної служби "Млачівка" Житомирського загону здійснено обстріл із "Градів", - йдеться в повідомленні Держприкордонслужби на сторінці Facebook у четвер.

У відомстві зазначили, що прикордонні підрозділи залежно від ситуації передислоковуються на запасні позиції та діють у взаємодії зі Збройними силами України та Нацгвардією.