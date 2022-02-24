Арестович попередив про можливість подальшого обстрілу, зокрема Києва

Хвиля наступних повітряних ударів по території України, зокрема по об'єктах у Києві, можлива найближчим часом, сказав радник голови Офісу президента України Олексій Арестович.

"Наразі може бути хвиля наступних повітряних ударів по території України, зокрема по об'єктах у Києві", - сказав Арестович на брифінгу в четвер удень після того, як повідомив про ракетні удари по розташуванню Командування ССО у м. Бровари Київської області.