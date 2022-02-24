Події

12:15 24.02.2022

Україна закликала Туреччину закрити протоки для кораблів РФ – посол

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Україна закликала Туреччину закрити протоки для кораблів РФ – посол

Україна закликала Туреччину закрити протоки Босфор і Дарданелли для кораблів РФ, повідомив посол України в Туреччині Василь Боднар.

"Зараз найголовніше – це підтримка України. Вкотре звертаюся до турецького народу та турецької влади допомогти Україні. Закликаємо закрити повітряний простір та закрити прохід через Босфор і Дарданелли для російських військових кораблів. Офіційний запит надіслано турецькій стороні", - сказав Боднар на брифінгу в четвер.

Крім того, вони закликали Туреччину впровадити санкції проти Росії, їхніх активів на території Туреччини та забезпечити неможливість заробітку Росією грошей на війну.

Теги: #україна #туреччина #протока
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