Україна закликала Туреччину закрити протоки для кораблів РФ – посол

Україна закликала Туреччину закрити протоки Босфор і Дарданелли для кораблів РФ, повідомив посол України в Туреччині Василь Боднар.

"Зараз найголовніше – це підтримка України. Вкотре звертаюся до турецького народу та турецької влади допомогти Україні. Закликаємо закрити повітряний простір та закрити прохід через Босфор і Дарданелли для російських військових кораблів. Офіційний запит надіслано турецькій стороні", - сказав Боднар на брифінгу в четвер.

Крім того, вони закликали Туреччину впровадити санкції проти Росії, їхніх активів на території Туреччини та забезпечити неможливість заробітку Росією грошей на війну.