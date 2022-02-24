Події

11:40 24.02.2022

Зеленський: Ми знімемо санкції з усіх громадян України, які готові захищати батьківщину у складі тероборони

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Зеленський: Ми знімемо санкції з усіх громадян України, які готові захищати батьківщину у складі тероборони

Президент України Володимир Зеленський заявив, що рішенням Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Україна зніме санкції з усіх громадян України, котрі готові зі зброєю в руках захищати державу у складі територіальної оборони.

"Хочу сказати, що ми знімемо санкції з усіх громадян України рішенням Ради національної безпеки і оборони, які готові зі зброєю в руках захищати нашу державу у складі територіальної оборони", - заявив Зеленський у зверненні до громадян у четвер.

Теги: #санкції #зняття #тероборона
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