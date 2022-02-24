Події

08:50 24.02.2022

Зеленський провів переговори з главами США, Німеччини, Польщі, Великої Британії та Європейської Ради, закликає запровадити негайні санкції проти Росії та надати Україні підтримку

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Зеленський провів переговори з главами США, Німеччини, Польщі, Великої Британії та Європейської Ради, закликає запровадити негайні санкції проти Росії та надати Україні підтримку

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з главами США, Німеччини, Польщі, Великої Британії та Європейської Ради, в яких закликав запровадити негайні санкції проти Росії, а також надати Україні оборонну та фінансову підтримку.

"Поговорив із Джозефом Байденом, Олафом Шольцем, Шарлем Мішелем, Анджеєм Дудою, Борисом Джонсоном. Закликаю негайно зупинити Путіна, війну проти України та світу! Будуємо антипутинську коаліцію. Негайні санкції, оборонна та фінансова підтримка України! Закриття повітряного простору. Світ має змусити Росію до миру", - написав Зеленський у своєму Twitter.

 

 

 

Теги: #війна #світ #росія #підтримка
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