Аеропорт "Жуляни" скасував найближчі рейси
Аеропорт "Жуляни" скасував найближчі рейси.
Як передає кореспондент агентства Інтерфакс-Україна, пасажирам, які чекали на свої рейси в ніч на четвер, повідомили про їх скасування.
Аеропорт "Жуляни" скасував найближчі рейси.
Як передає кореспондент агентства Інтерфакс-Україна, пасажирам, які чекали на свої рейси в ніч на четвер, повідомили про їх скасування.
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