Події

06:16 24.02.2022

Аеропорт "Жуляни" скасував найближчі рейси

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Аеропорт "Жуляни" скасував найближчі рейси

Аеропорт "Жуляни" скасував найближчі рейси.

Як передає кореспондент агентства Інтерфакс-Україна, пасажирам, які чекали на свої рейси в ніч на четвер, повідомили про їх скасування.

 

 

Теги: #скасування #жуляни #рейси
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