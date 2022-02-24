Путін заявив про проведення спеціальної військової операції у зв'язку із ситуацією на Донбасі

Президент РФ Володимир Путін заявив, що ухвалив рішення про проведення спеціальної військової операції у зв'язку із ситуацією на Донбасі.

"Мною прийнято рішення про проведення спеціальної військової операції. Її мета - захист людей, які протягом восьми років зазнають знущань, геноциду з боку київського режиму. І для цього ми будемо прагнути демілітаризації та денацифікації України. А також передання до суду тих, хто вчинив численні криваві злочини проти мирних жителів, зокрема й громадян Російської Федерації", - заявив Путін у зверненні у ніч проти четверга.