Події

05:45 24.02.2022

Путін заявив про проведення спеціальної військової операції у зв'язку із ситуацією на Донбасі

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Путін заявив про проведення спеціальної військової операції у зв'язку із ситуацією на Донбасі

Президент РФ Володимир Путін заявив, що ухвалив рішення про проведення спеціальної військової операції у зв'язку із ситуацією на Донбасі.

"Мною прийнято рішення про проведення спеціальної військової операції. Її мета - захист людей, які протягом восьми років зазнають знущань, геноциду з боку київського режиму. І для цього ми будемо прагнути демілітаризації та денацифікації України. А також передання до суду тих, хто вчинив численні криваві злочини проти мирних жителів, зокрема й громадян Російської Федерації", - заявив Путін у зверненні у ніч проти четверга.

 

 

Теги: #путін #донбас #росія #операція
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