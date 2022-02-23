Вітренко: Рішення США щодо санкцій до ПП-2 свідчать про послідовну підтримку України з боку американських партнерів

Рішення США із запровадження санкцій щодо Північного потоку-2 є свідченням послідовності американських партнерів України у її підтримці та має допомогти утримати президента РФ від подальшої агресії, заявив голова НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко.

"Ми вітаємо це рішення США, яке свідчить про послідовність та підтримку наших міжнародних партнерів. Сподіваємося, що це стане одним із дієвих інструментів, щоб зупинити Путіна від його подальшої агресії в Україні", – написав Вітренко на своїй сторінці у Facebook у середу пізно ввечері.

При цьому він зазначив, що команда "Нафтогазу" активно працювала над цим з травня 2021 року, доводячи американським партнерам, що виключення із санкцій Північного потоку-2 було помилкою і несло загрозу безпеці України та спровокувало газовий шантаж Європи з боку Росії.

"Ми говорили раніше і наголошуємо зараз, що у разі подальшої агресії санкції мають бути запроваджені і Північному потоку-1. І президент Байден чітко наголосив, що США без вагань ще робитимуть кроки, якщо Росія продовжить ескалацію", – прокоментував глава "Нафтогазу".

Зі свого боку, голова ТОВ "Оператор газотранспортної системи" Сергій Макогон заявив, що президент США, скасувавши своїм рішенням national security waive та впровадивши санкції, раніше схвалені Конгресом та Сенатом США у законодавчому акті PEESA/PEESCA sanctions, "фактично поставив крапку у питанні, чи є ПП-2 загрозою для енергобезпеки України та Європи".

"Санкції проти Nord Stream 2 AG, її керівника Маттіаса Варніга та топ-менеджерів, а також проти компаній, причетних до будівництва СП-2, відновлено. Це консолідовані заходи, над якими тривалий час працювали політики, експерти в Україні, Європі та США", – написав Макогон на своїй сторінці у Facebook увечері в середу.

За його словами, позиція США є продовженням рішення Німеччини про зупинення процесу сертифікації ПП-2 та перегляд висновку про безпеку постачання газу цим газопроводом, а також відповіддю на численні заклики політиків найвищого рангу у всій Європі та звернення президента України.

"Від самого початку Європа не потребувала цього газогону, оскільки потужності української ГТС становлять близько 146 млрд куб. м на рік. Ми здатні забезпечити безперебійний транзит у необхідних Європі обсягах", – запевнив голова ОГТСУ.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден напередодні оголосив, що розпорядився запровадити санкції проти компанії-оператора "Північного потоку-2" - Nord Stream 2 AG.

"Сьогодні я дав розпорядження моїй адміністрації ввести санкції проти Nord Stream-2 AG та її керівників", - йдеться у заяві, поширеній Білим домом.

"Як я вже говорив, ми без вагань вживатимемо подальших заходів", - додав Байден.

Американський президент зазначив, що США тісно координували з Німеччиною свої зусилля щодо призупинення проекту "Північний потік-2" та висловив подяку канцлеру ФРН Олафу Шольцю за тісну співпрацю.