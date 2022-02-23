Події

21:48 23.02.2022

В Україну прибуло військове спорядження з Латвії

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В Україну прибуло військове спорядження з Латвії

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про те, що в Україну прибуло постачання оборонного спорядження для Збройних сил із Латвії, зокрема Stingers.

"Птахи з Латвії прилетіли! Боєприпаси та інші важливі речі. А найвагоміший дарунок – Stingers! Дякуємо, наші близькі друзі та партнери! І, звичайно, персональна подяка Міністру оборони Латвії Артісу Пабриксу та нашим посольствам", - написав Резніков у Facebook у середу ввечері.

Він додав, що весь світ розуміє, що "безпека Європи залежить від зміцнення оборонних спроможностей України!"

 

 

 

Теги: #допомога #зброя #латвія
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