В Україну прибуло військове спорядження з Латвії

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про те, що в Україну прибуло постачання оборонного спорядження для Збройних сил із Латвії, зокрема Stingers.

"Птахи з Латвії прилетіли! Боєприпаси та інші важливі речі. А найвагоміший дарунок – Stingers! Дякуємо, наші близькі друзі та партнери! І, звичайно, персональна подяка Міністру оборони Латвії Артісу Пабриксу та нашим посольствам", - написав Резніков у Facebook у середу ввечері.

Він додав, що весь світ розуміє, що "безпека Європи залежить від зміцнення оборонних спроможностей України!"