Найближчої доби в Україні утримається тепла погода, можливі невеликі опади

У найближчі дві доби погоду визначатиме тепле атлантичне повітря, яке переміщатиметься із Західної Європи, повідомляє Укргідрометцентр.

У четвер, 24 лютого, у Криму, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях, уночі і в західних, північних, Вінницькій та Одеській областях місцями невеликий дощ із мокрим снігом. На решті території без опадів.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с. У західних та північних областях вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі від 2° до 3° морозу, вдень 4-9° тепла. У Херсонській, Миколаївській та Одеській областях до 11°. У Карпатах вночі 2-7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

У Києві у ніч на четвер невеликий дощ, удень без опадів. Вітер змінних напрямків, 5-8 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 5-7°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія, найвища температура вдень 24 лютого в Києві була зафіксована у 1990 році і становила 15,8°, найнижча вночі - 20,7° морозу у 1888 році.

У п'ятницю, 25 лютого, в Україні без суттєвих опадів. Вітер південно-західний із переходом на північний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 2° до 3° морозу, в Карпатах регіоні 4-9° морозу. Вдень 4-9° тепла, на півдні та на Прикарпатті місцями 10-12°.

У Києві у п'ятницю без суттєвих опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 6-8°.