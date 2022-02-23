Події

16:31 23.02.2022

До Ради нікого не пускають після повідомлення про мінування, триває перевірка будівлі

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До Ради нікого не пускають після повідомлення про мінування, триває перевірка будівлі

 У приміщенні Верховної Ради на вулиці Грушевського, 5 у Києві відбувається перевірка у зв'язку з надходженням повідомлення про мінування, повідомила прессекретар голови парламенту Марія Дейнеко.

"Так, приблизно о 15:00 надійшло таке повідомлення, тому в приміщенні парламенту проводиться перевірка", - сказала вона в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Як повідомляє кореспондент агентства, до будівлі Верховної Ради поки що нікого не пускають, зокрема акредитованих журналістів.

За попередньою інформацією, після 17:00 має відбутися позачергове засідання парламенту для затвердження указу президента щодо впровадження надзвичайного стану в Україні.

Теги: #рада #мінування
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