Події

16:29 23.02.2022

Президенти України, Литви та Польщі закликали РФ утриматися від воєнних дій в Україні – заява

2 хв читати
Президенти України, Литви та Польщі закликали РФ утриматися від воєнних дій в Україні – заява

Президенти України, Литви та Польщі ухвалили спільну заяву, в якій закликали РФ утриматися від подальших воєнних дій в Україні та здійснити деескалацію, повідомляє пресслужба глави держави.

У документі засуджується рішення РФ визнати незалежність "ЛНР" і "ДНР" на тимчасово окупованих територіях України, яке є грубим порушенням основних норм і принципів міжнародного права, зокрема Статуту ООН, а також гарантій безпеки, наданих Україні Будапештським меморандумом 1994 року.

У заяві зазначено, що РФ свідомо та в односторонньому порядку вийшла з Мінських домовленостей і несе повну відповідальність за подальше погіршення безпекової ситуації на місцях.

Глави держав Люблінського трикутника підтверджують рішучу відданість суверенітету, незалежності й територіальній цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах, включно з її територіальними водами. Рішення Російської Федерації визнати "ЛНР" і "ДНР" не матиме правових наслідків.

Також у документі сторони закликають міжнародну спільноту здійснити рішучі та далекосяжні кроки у відповідь на акт агресії РФ. Така відповідь має передбачати швидке впровадження потужного пакета санкцій проти РФ, зокрема заходи, спрямовані на "Північний потік-2".

У заяві наголошується, що президенти Литви та Польщі стоять на боці України, повністю схвалюють і підтримують її зусилля щодо вирішення російсько-українського конфлікту дипломатичним і мирним шляхом. Наголошується, що Україна заслуговує на найпотужнішу підтримку своїх європейських і євроатлантичних прагнень, що відповідає волевиявленню та вибору українського народу.

Литва та Польща підтверджують свою підтримку європейської перспективи України відповідно до спільних декларацій від 18 березня та 3 травня 2021 року. "Ми наголошуємо, що, враховуючи прогрес в імплементації Угоди про асоціацію і внутрішніх реформ, а також нинішні безпекові виклики, Україна заслуговує на статус кандидата на членство в ЄС, і Литовська Республіка та Республіка Польща підтримуватимуть Україну в досягненні цієї мети", - зазначено в тексті документа.

Теги: #литва #україна #польща #заява #агресія_рф
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:51 23.02.2022
МЗС Фінляндії закликало громадян країни залишити Україну, посольство переїхало до Львова

МЗС Фінляндії закликало громадян країни залишити Україну, посольство переїхало до Львова

16:40 23.02.2022
Кабмін затвердив концепцію впровадження та розвитку ринку «зелених» облігацій

Кабмін затвердив концепцію впровадження та розвитку ринку «зелених» облігацій

16:17 23.02.2022
Італія надасть EUR110 млн фіндопомоги для підтримки населення та економіки України

Італія надасть EUR110 млн фіндопомоги для підтримки населення та економіки України

16:08 23.02.2022
Україні потрібні гарантії безпеки, зокрема від Росії - Зеленський

Україні потрібні гарантії безпеки, зокрема від Росії - Зеленський

15:45 23.02.2022
Дуда: Дії РФ є загрозою не лише Україні, а й всьому східному флангу НАТО та ЄС

Дуда: Дії РФ є загрозою не лише Україні, а й всьому східному флангу НАТО та ЄС

15:36 23.02.2022
Зеленський: Україна, Польща та Литва єдині в оцінках щодо дій РФ на Донбасі

Зеленський: Україна, Польща та Литва єдині в оцінках щодо дій РФ на Донбасі

15:05 23.02.2022
Литва відправить в Україну озброєння та засоби цивільної оборони на EUR1,8 млн

Литва відправить в Україну озброєння та засоби цивільної оборони на EUR1,8 млн

14:35 23.02.2022
Джонсон обіцяє Україні черговий пакет військової допомоги

Джонсон обіцяє Україні черговий пакет військової допомоги

14:30 23.02.2022
Туреччина не має наміру відмовлятися від відносин ні з РФ, ні з Україною, закликає до дипломатичного вирішення конфлікту - Ердоган

Туреччина не має наміру відмовлятися від відносин ні з РФ, ні з Україною, закликає до дипломатичного вирішення конфлікту - Ердоган

13:26 23.02.2022
Велика Британія надасть Україні гарантію за кредитами до $500 млн

Велика Британія надасть Україні гарантію за кредитами до $500 млн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На Донбасі загинув український військовий, ще один зазнав бойової травми

Чергова масова DDoS-атака розпочалася на Україну - глава Мінцифри

Ердоган заявив Путіну, що не схвалює порушення територіальної цілісності України

Низка державних сайтів в Україні не працює

Україні потрібні гарантії безпеки, зокрема від Росії - Зеленський

ОСТАННЄ

Президент Євроради скликає 24 лютого спеціальний саміт ЄС через агресію Росії

Повідомлення про мінування Ради не підтвердилося

На Донбасі загинув український військовий, ще один зазнав бойової травми

Найближчої доби в Україні утримається тепла погода, можливі невеликі опади

Чергова масова DDoS-атака розпочалася на Україну - глава Мінцифри

Транспортне сполучення зі сходом України забезпечено у штатному режимі - Мінінфраструктури

Ердоган заявив Путіну, що не схвалює порушення територіальної цілісності України

Низка державних сайтів в Україні не працює

Президент Литви: Жодна країна не має права підривати суверенність країни через її бажання приєднатися до НАТО

До Ради нікого не пускають після повідомлення про мінування, триває перевірка будівлі

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА