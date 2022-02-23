Президенти України, Литви та Польщі закликали РФ утриматися від воєнних дій в Україні – заява

Президенти України, Литви та Польщі ухвалили спільну заяву, в якій закликали РФ утриматися від подальших воєнних дій в Україні та здійснити деескалацію, повідомляє пресслужба глави держави.

У документі засуджується рішення РФ визнати незалежність "ЛНР" і "ДНР" на тимчасово окупованих територіях України, яке є грубим порушенням основних норм і принципів міжнародного права, зокрема Статуту ООН, а також гарантій безпеки, наданих Україні Будапештським меморандумом 1994 року.

У заяві зазначено, що РФ свідомо та в односторонньому порядку вийшла з Мінських домовленостей і несе повну відповідальність за подальше погіршення безпекової ситуації на місцях.

Глави держав Люблінського трикутника підтверджують рішучу відданість суверенітету, незалежності й територіальній цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах, включно з її територіальними водами. Рішення Російської Федерації визнати "ЛНР" і "ДНР" не матиме правових наслідків.

Також у документі сторони закликають міжнародну спільноту здійснити рішучі та далекосяжні кроки у відповідь на акт агресії РФ. Така відповідь має передбачати швидке впровадження потужного пакета санкцій проти РФ, зокрема заходи, спрямовані на "Північний потік-2".

У заяві наголошується, що президенти Литви та Польщі стоять на боці України, повністю схвалюють і підтримують її зусилля щодо вирішення російсько-українського конфлікту дипломатичним і мирним шляхом. Наголошується, що Україна заслуговує на найпотужнішу підтримку своїх європейських і євроатлантичних прагнень, що відповідає волевиявленню та вибору українського народу.

Литва та Польща підтверджують свою підтримку європейської перспективи України відповідно до спільних декларацій від 18 березня та 3 травня 2021 року. "Ми наголошуємо, що, враховуючи прогрес в імплементації Угоди про асоціацію і внутрішніх реформ, а також нинішні безпекові виклики, Україна заслуговує на статус кандидата на членство в ЄС, і Литовська Республіка та Республіка Польща підтримуватимуть Україну в досягненні цієї мети", - зазначено в тексті документа.