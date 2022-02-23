Події

15:45 23.02.2022

Дуда: Дії РФ є загрозою не лише Україні, а й всьому східному флангу НАТО та ЄС

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Дуда: Дії РФ є загрозою не лише Україні, а й всьому східному флангу НАТО та ЄС

Дії РФ є загрозою не лише Україні, а й всьому регіону, зокрема східному флангу НАТО та ЄС, заявив президент Республіки Польща Анджей Дуда.

"Ми слідкуємо за кожним черговим кроком, який робить Росія, президент Путін, кожним черговим рішенням дуже уважно. Вважаємо, що, на жаль, вони є загрозою не лише для України, а й для всього нашого регіону, зокрема для східного флангу НАТО та цілого ЄС", - сказав Дуда на пресконференції за результатами переговорів із президентом України Володимиром Зеленським та президентом Литви Гітанасом Науседою у Києві в середу.

Теги: #агресія_рф #дуда
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