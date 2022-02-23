Литва відправить в Україну озброєння та засоби цивільної оборони на EUR1,8 млн

Уряд Литви в середу ухвалив рішення відправити в Україну засоби цивільної оборони, а також допомогти озброєнням, повідомляє BNS у середу.

Загальна вартість пакета засобів цивільної оборони та допомоги озброєнням становитиме EUR1,8 млн.

"Безпекова ситуація в Україні безпрецедентно серйозна, інші країни також приєднуються до надання допомоги Україні, і висловлюючи політичну підтримку, і надаючи свої пропозиції щодо матеріальних засобів (...) на підставі прохання України про допомогу", - сказала міністр внутрішніх справ Агне Білотайте, слова якої наведено в повідомленні.

Прем'єр Інгріда Шимоніте наголосила, що "ми маємо допомогти і допомагаємо" Україні.

Зокрема, уряд у середу постановив виділити Україні п'ять надувних човнів із мотором, 100 індивідуальних дозиметрів та 500 фільтрувальних протигазів із комбінованим фільтром.

Загальна вартість допомоги – EUR260 тис.