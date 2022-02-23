Події

14:09 23.02.2022

У Донецькій області внаслідок обстрілів знеструмлена насосна станція

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У Донецькій області внаслідок обстрілів знеструмлена насосна станція

У середу, 23 лютого, внаслідок обстрілів поблизу смт Курдюмівка і с. Зеленопілля (Донецька область) сталося пошкодження повітряних ліній електропередач, зокрема, знеструмлена насосна станція "Біла Гора", повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

"У результаті знеструмлені смт Миронівський і частково смт Курдюмівка Бахмутського району (близько 9 тис.осіб). Також знеструмлена насосна станція "Біла Гора", внаслідок чого частково припинено водопостачання в м. Костянтинівка Краматорського району (загалом 4 тис. 500 осіб)", - зазначено в повідомленні.

Теги: #обстріли #знеструмлення #донецька_область
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