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08:05 23.02.2022

"Укрзалізниця" заявляє про незаконність списання зі своїх рахунків 55 млн грн на користь "Профінанс Груп" за борги ДЗ

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"Укрзалізниця" заявляє про незаконність списання зі своїх рахунків 55 млн грн на користь "Профінанс Груп" за борги ДЗ

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) заявила про списання Державною Виконавчою Службою 55 млн грн на користь компанії "Профінанс Груп".

"Незаконно, тому що є окремий закон, який забороняє стягувати з УЗ борги Донецької залізниці, поки УЗ втратила контроль над своїм майном на НКТ", - написав у своєму Telegram-каналі глава УЗ Олександр Камишін.

За його словами, "Профінанс Груп" цілеспрямовано скуповує "донецькі" борги УЗ – цей борг компанія купила у банку ПУМБ.

"У даному випадку, спритні ділки, викуповують борги Донецької залізниці за 10% від їхньої номінальної вартості, потім "прицільно" працюють із судами, отримуючи рішення, що прямо суперечать закону, і далі несуть ці рішення у виконавчу службу", - наголосив Камишін.

Він повідомив, що в середу "Укрзалізниця" подасть заяву до Головного Слідчого Управління Нацполіції.

"Ми також звертаємося до РНБО та до уряду із закликом включитися в процес і не допустити незаконного списання грошей з державного підприємства", - заявив Камишін.

Як повідомлялося, у вересні 2020 року "Укрзалізниця" програла апеляцію з виплати боргу "Донецької залізниці" Ощадбанку: - Східний апеляційний суд залишив у силі рішення Господарського суду Донецької області від 27 липня 2020 року №910/22858/1, як правонаступника ДЗ, сплатити борг у $68 млн.

За даними УЗ, на тимчасово непідконтрольних Україні територіях Луганської та Донецької областей перебуває понад 20 тис. вантажних вагонів "Укрзалізниці", майже 6 тис. вагонів інших власників, майже 6 тис. пасажирських вагонів та понад 300 локомотивів.

За приблизними підрахунками, сума фінансових зобов'язань ДП "Донецька залізниця" перед кредиторами перевищує 6,5 млрд грн, серед яких підприємства власності суб'єктів резидентства Російської Федерації, зокрема Ощадбанк на суму 3,5 млрд грн, ВТБ Банк на суму 1,2 млрд грн, тощо.

У 2014 році розпочато процедуру реорганізації Державної адміністрації залізничного транспорту України та всіх підприємств залізничного транспорту в єдину структуру - ПАТ "Укрзалізниця", що повністю належить державі. У грудні 2016 року Верховна Рада внесла зміни до закону "Про особливості утворення акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування", якими запровадила мораторій на стягнення боргів з УЗ щодо зобов'язань підприємств залізничного транспорту в зоні АТО (ООС).

 

 

 

Теги: #рахунок #укрзалізниця #списання
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