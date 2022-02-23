Якщо дипломатія не спрацює, Україна боротиметься за кожен сантиметр своєї землі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Україна має два плани на випадок подальшої агресії Росії.

Зокрема використати всі інструменти дипломатії, щоб стримати Росію та запобігти подальшій ескалації або боротися за кожен сантиметр своєї землі

Щодо наших планів евакуювати Маріуполь чи Харків. Ні, у нас немає таких планів. сантиметр нашої землі, кожне місто та кожне село. Боротися, поки ми не переможемо", - сказав Кулеба на брифінгу за результатами переговорів із державним секретарем США Ентоні Блінкеном у Вашингтоні у вівторок.