Байден оголосив про санкції проти ВЕБу і Промзв’язокбанку, суверенного боргу РФ

Президент США Джозеф Байден оголосив про запровадження пакету санкцій у зв'язку з визнанням Росією т.зв. ДНР і ЛНР, серед яких - низка економічних обмежувальних заходів.

Зокрема, блокувальні санкції (тобто включення в SDN-List - ІФ) торкнуться ВЕБ, сказав Байден. Також він назвав "military bank", маючи на увазі Промзв’язокбанк, опорний банк російського ОПК.

ВЕБ вже перебуває під санкціями - але не під блокувальними, а набагато м'якшими - секторальними. Через них із 2014 року ВЕБ виявився фактично відрізаним від західних ринків капіталу і, не маючи можливості рефінансувати зовнішній борг, отримував на його обслуговування субсидії з федерального бюджету.

За повідомленням Управління з контролю за іноземними активами (OFAC), США дали термін до 24 березня на згортання операцій з ВЕБом і його "дочками"

Санкції торкнуться і доступу Росії до зовнішніх ринків запозичень. "Ми відріжемо російський уряд від доступу до західного фінансування", - сказав Байден, додавши, що РФ більше не зможе позичати як на американському, так і не європейському ринку (у словах президента згадувався тільки первинний ринок суверенного боргу, текст же санкційного указу поки що не опублікований).

США запроваджують заборону на купівлю на вторинному ринку держоблігацій РФ, випущених після 1 березня 2022 р.

У 2019 році США першими ввели обмеження на купівлю нового російського держборгу. З серпня 2019 року американським інвесторам було заборонено брати участь у первинних розміщеннях суверенних єврооблігацій РФ. На практиці це позбавило Мінфін РФ можливості розміщувати нові доларові євробонди, тому в 2020 і 2021 роках за кордоном Росія займала тільки в Євро (тепер же, як випливає із заяв ЄС і Байдена, не залишиться і цієї опції).

Спочатку обмеження з боку США не поширювалися на купівлю ОФЗ. Однак минулого року санкційний пакет був розширений, і з червня 2021 року американські фінансові інститути не можуть брати участь у первинних розміщеннях держборгу РФ, номінованого і в рублях. Заборона на участь у вторинному обігу ОФЗ періодично виникала в обговореннях нових санкційних ініціатив, але поки що не реалізована.

Мінфін США також запровадив санкції проти генерального директора технологічної корпорації VK Group Володимира Кирієнка, йдеться в повідомленні управління з контролю за іноземними активами (OFAC).

Під санкції також потрапив заступник президента - голова правління ВТБ Денис Бортніков і голова ПАТ "Промзв’язокбанк" Петро Фрадков.

Крім того, в списку санкцій фігурують глава ФСБ Росії Олександр Бортніков і перший заступник керівника Адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко. Однак проти них і до цього діяли санкції США.

Сполучені Штати в рамках заходів проти Промзв’язокбанку запроваджують санкції проти п'яти суден - двох нафтових танкерів, двох контейнеровозів і одного вантажного судна, йдеться в заяві Мінфіну США, поширеній у вівторок.

"Управління з контролю за іноземними активами також вжило заходів щодо п'яти судів, що належать ТОВ "ПСБ Лізинг", дочірній компанії ПСБ", - наголошується в заяві.

Йдеться про вантажне судно Baltic Leader, про нафтові танкери Linda і Pegas, а також про контейнеровози Fesco Magadan і Fesco Moneron.