Заяви Путіна доводять те, що його планом весь цей час було вторгнення в Україну

Державний секретар США Ентоні Блінкен наголосив, що заяви президента Росії Володимира Путіна доводять те, що його планом весь цей час було вторгнення в Україну.

"Те, що ми почули від президента Путіна, доводить те, про що ми говорили - що він відправив понад 150 тис. військових на український кордон не на військові навчання або щоб відповісти на загрозу чи агресію України, або зупинити сфабрикований геноцид з боку України, або з будь-яких інших вигаданих причин. Його план був - вторгнутися в Україну, щоб контролювати Україну і її народ, зруйнувати демократію України, яка становить разючий контраст із автократією, якою він керує, відновити Україну як частину Росії", - сказав Блінкен на брифінгу за результатами переговорів з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Вашингтоні у вівторок.

За його словами, тому це найбільша загроза в Європі після Другої світової війни.

"Глибоко тривожна промова президента Путіна вчора і його заяви сьогодні дають ясно зрозуміти світу, як він розглядає Україну - не як суверенну націю з правом на територіальну цілісність і незалежність, а як творіння Росії і тому підпорядковану Росії. Це повністю неправильне твердження, яке ігнорує історію, міжнародне право і десятки тисяч патріотично налаштованих українців, які є гордими громадянами вільної і незалежної України", - наголосив Блінкен.