Події

07:22 23.02.2022

США продовжать ескалувати санкції, якщо Росія ескалує свою агресію проти України – Блінкен

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США продовжать ескалувати санкції, якщо Росія ескалує свою агресію проти України – Блінкен

США продовжать ескалувати санкції, якщо Росія ескалує свою агресію проти України, повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен.

"Сьогодні вдень президент оголосив про перші санкції проти Росії у відповідь на її дії. Вони були тісно скоординовані з нашими союзниками та партнерами. Ми продовжимо ескалувати наші санкції, якщо Росія ескалує свою агресію проти України", - сказав Блінкен на брифінгу за результатами переговорів з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Вашингтоні у вівторок.

Теги: #сша #росія #санкції
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