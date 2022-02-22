Події

20:51 22.02.2022

США працюють над запобіганням конфлікту на території України

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США працюють над запобіганням конфлікту на території України

Адміністрація США працює над тим, щоб уникнути подальшої ескалації в Україні, заявив у вівторок глава Пентагону Ллойд Остін.

"Ми працюємо над тим, щоб уникнути подальшого конфлікту в Україні", - наводять його слова західні ЗМІ.

За словами Остіна, Росія "все ще може уникнути трагічної повномасштабної війни, яка не є для неї якоюсь неминучістю".

У повідомленнях наголошується, що Остін у вівторок провів зустріч із головою МЗС України Дмитром Кулебою.

 

 

Теги: #сша #україна #росія #прагнення
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