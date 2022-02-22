США працюють над запобіганням конфлікту на території України

Адміністрація США працює над тим, щоб уникнути подальшої ескалації в Україні, заявив у вівторок глава Пентагону Ллойд Остін.

"Ми працюємо над тим, щоб уникнути подальшого конфлікту в Україні", - наводять його слова західні ЗМІ.

За словами Остіна, Росія "все ще може уникнути трагічної повномасштабної війни, яка не є для неї якоюсь неминучістю".

У повідомленнях наголошується, що Остін у вівторок провів зустріч із головою МЗС України Дмитром Кулебою.