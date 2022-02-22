Події

19:51 22.02.2022

Іспанія підтримує санкції ЄС проти РФ та готує додаткову практичну допомогу Україні

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Іспанія підтримує санкції ЄС проти РФ та готує додаткову практичну допомогу Україні

Іспанія підтримує санкції ЄС проти РФ та готує додаткову практичну допомогу Україні, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за результатами розмови з іспанським колегою Хосе Мануелем Альбаресом.

"Провів розмову з іспанським колегою Хосе Мануелем Альбаресом. Він запевнив, що Іспанія підтримує санкції ЄС проти РФ і готує додаткову практичну допомогу Україні. Вдячний іспанським друзям, які стоять пліч-о-пліч з Україною у цей напружений час", - написав Кулеба у своєму Twitter у вівторок.

 

Теги: #мзс #допомога #іспанія
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