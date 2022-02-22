Іспанія підтримує санкції ЄС проти РФ та готує додаткову практичну допомогу Україні, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за результатами розмови з іспанським колегою Хосе Мануелем Альбаресом.

"Провів розмову з іспанським колегою Хосе Мануелем Альбаресом. Він запевнив, що Іспанія підтримує санкції ЄС проти РФ і готує додаткову практичну допомогу Україні. Вдячний іспанським друзям, які стоять пліч-о-пліч з Україною у цей напружений час", - написав Кулеба у своєму Twitter у вівторок.