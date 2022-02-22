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19:23 22.02.2022

Путін заявив про необхідність демілітаризації України, а найкращим виходом назвав відмову Києва від планів вступу до НАТО

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Путін заявив про необхідність демілітаризації України, а найкращим виходом назвав відмову Києва від планів вступу до НАТО

Президент Росії Володимир Путін вважає, що найкращим виходом із ситуації стала б відмова Києва від планів на вступ до НАТО.

"Ми виходимо з того, про що багато хто говорить, зокрема і в західних столицях, що найкращим вирішенням цього питання було б, щоб наші колеги в західних країнах "не втрачали обличчя", щоб сьогоднішня київська влада сама відмовилася від вступу до НАТО. По суті реалізували б ідею нейтралітету", - сказав Путін журналістам у вівторок.

Президент також наголосив, що єдиним фактором, на який можна сьогодні реагувати, є демілітаризація України.

"І нарешті найголовніше - якщо наші так звані партнери накачуватимуть сьогоднішню київську владу сучасними видами зброї, тому найголовніший пункт - це відомий ступінь демілітаризації сьогоднішньої України, оскільки це єдиний об'єктивно контрольований фактор, який можна спостерігати і на який можна реагувати", - сказав Путін.

 

 

Теги: #нато #україна #визнання #ордло
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