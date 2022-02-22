Мінветеранів має план дій на будь-яку екстрену ситуацію – Лапутіна

Кожен центральний орган виконавчої влади має план дій на випадок будь-якої екстреної ситуації, заявила міністр у справах ветеранів, член Ради національної безпеки та оборони Юлія Лапутіна.

"Кожен центральний орган виконавчої влади має план дій на випадок будь-якої екстреної ситуації. Міністерство у справах ветеранів України у цьому не виняток. Ми також готуємося з огляду на те, які завдання зможемо вирішувати в умовах потенційної ескалації. Ми розуміємо, що нам як міністерству, яке опікується людьми, необхідно постійно комунікувати з ветеранами, роз'яснювати їм, що відбувається в державі. Наразі маємо понад 420 тисяч ветеранів російсько-української війни. Серед них багато добровольців, які завжди готові стати на захист нашої держави, долучитися до лав територіальної оборони та національного спротиву. І це нас надихає", - наводить слова Лапутіної пресслужба міністерства.

Вона наголосила, що Мінветеранів і надалі виконуватиме свої функції із соціального захисту та розвитку ветеранів, а також продовжуватиме роботу над пріоритетними напрямами.

"У Мінветеранів є соцмережі і сайт, також на платформі урядового контактного центру працює гаряча лінія, куди можна зателефонувати та поставити запитання стосовно ветеранської політики. Звичайно, ми активні й у персональній комунікації – в одному з наших директоратів є експертна група, яка працює із громадськими організаціями", – зазначила вона.