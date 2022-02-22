СБУ проводить контрдиверсійні заходи біля кордону з РФ

Під час проведення контрдиверсійних заходів поблизу кордону з РФ СБУ вилучила десятки одиниць зброї та заборонила в'їзд 150 особам, повідомляють у відомстві.

"СБУ продовжує комплексні заходи щодо запобігання та нейтралізації загроз розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави. В усій країні відбуваються багатоетапні навчання, під час яких здійснюється цілий комплекс профілактичних заходів", - ідеться в повідомленні, розміщеному у вівторок на сайті СБУ.

За інформацією української спецслужби, протягом кількох днів такої роботи з незаконного обігу вилучено арсенал бойових засобів ураження, зокрема понад 1 кг вибухівки, вогнепальну зброю та боєприпаси, також встановлено факти перевезення заборонених предметів у прикордонних районах і поблизу морської акваторії України.

"Крім того, під час проведення комплексних заходів затримано дев'ятьох осіб, які перебували в загальнодержавному розшуку за скоєння тяжких злочинів", - ідеться в повідомленні.

У службі інформують: "За матеріалами СБУ заборонено в'їзд в Україну 12 іноземцям, причетним до підривної діяльності проти державної безпеки нашої країни. 150 особам відмовлено в пропуску через держкордон".

За цими фактами протиправної діяльності зареєстровано понад 170 кримінальних проваджень.

У відомстві нагадують, що в більшості регіонів України СБУ проводить масштабні контрдиверсійні навчання, приділяючи особливу увагу відпрацюванню дій щодо захисту державного кордону та стратегічно важливих об'єктів. Тренування відбуваються в умовах, максимально наближених до реальних, із використанням спеціальної техніки й озброєння.