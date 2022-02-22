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15:33 22.02.2022

КПВВ "Станиця Луганська" працює у штатному режимі - Держприкордонслужба України

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КПВВ "Станиця Луганська" працює у штатному режимі - Держприкордонслужба України

Контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" в Луганській області продовжує працювати в штатному режимі, щодня з 8:00 до 16:00, повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Жодних змін і обмежень у порядку функціонування КПВВ і перетину немає", - наголошується в повідомленні.

Зазначається, що спостерігається значне зниження пасажиропотоку в бік тимчасово окупованих територій. Так, у вівторок станом на 13:00 через лінію розмежування пройшли в бік тимчасово окупованої території України 308 осіб, у зворотний бік - 556. Минулого вівторка в цей час лінію розмежування перейшли до тимчасово окупованої території 704 особи й до підконтрольної території України - 1037.

У Держприкордонслужбі також нагадали, що з 8:00 20 лютого у зв'язку з загостренням ситуації на лінії розмежування було ухвалено рішення про тимчасове припинення функціонування КПВВ "Щастя". Наразі призупинено переміщення осіб і транспортних засобів.

Теги: #кпвв #станиця_луганська
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