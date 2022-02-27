Щастя та Станиця Луганська на межі гуманітарної катастрофи

Голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай звернувся по допомогу до Червоного Хреста України у зв'язку із ситуацією у населених пунктах Щастя та Станиця Луганська.

"Населені пункти окуповані та майже знищені, російські окупанти майже зрівняли їх із землею. Немає комунікацій та можливості їх відновити", - написав він на своїй сторінці у Фейсбук у неділю ввечері.

Гайдай також повідомив, що звернувся із закликом про допомогу до Червоного Хреста України.

"Звертаюся до міжнародних гуманітарних організацій із закликом про допомогу Червоному Хресту України. Російські війська мають припинити обстріли і дати можливість законній українській владі надати допомогу населенню та запобігти гуманітарній катастрофі!" - написав він.