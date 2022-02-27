Події

19:46 27.02.2022

Щастя та Станиця Луганська на межі гуманітарної катастрофи

1 хв читати
Щастя та Станиця Луганська на межі гуманітарної катастрофи

Голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай звернувся по допомогу до Червоного Хреста України у зв'язку із ситуацією у населених пунктах Щастя та Станиця Луганська.

"Населені пункти окуповані та майже знищені, російські окупанти майже зрівняли їх із землею. Немає комунікацій та можливості їх відновити", - написав він на своїй сторінці у Фейсбук у неділю ввечері.

Гайдай також повідомив, що звернувся із закликом про допомогу до Червоного Хреста України.

"Звертаюся до міжнародних гуманітарних організацій із закликом про допомогу Червоному Хресту України. Російські війська мають припинити обстріли і дати можливість законній українській владі надати допомогу населенню та запобігти гуманітарній катастрофі!" - написав він.

Теги: #щастя #гумкатастрофа #станиця_луганська
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:15 26.02.2022
Станицю Луганську відключено від газопостачання через пошкодження мереж - ОГТСУ

Станицю Луганську відключено від газопостачання через пошкодження мереж - ОГТСУ

10:38 24.02.2022
Генштаб ЗСУ: Щастя Луганської області під контролем, знищено шостий літак окупанта

Генштаб ЗСУ: Щастя Луганської області під контролем, знищено шостий літак окупанта

18:55 23.02.2022
У Станиці Луганській унаслідок обстрілу загорівся житловий будинок

У Станиці Луганській унаслідок обстрілу загорівся житловий будинок

15:33 22.02.2022
КПВВ "Станиця Луганська" працює у штатному режимі - Держприкордонслужба України

КПВВ "Станиця Луганська" працює у штатному режимі - Держприкордонслужба України

13:21 22.02.2022
На Луганській ТЕС у Щасті через потрапляння снаряда горить трансформатор

На Луганській ТЕС у Щасті через потрапляння снаряда горить трансформатор

16:44 21.02.2022
Місто Щастя закрито на в'їзд та виїзд, тривають обстріли - голова обладміністрації

Місто Щастя закрито на в'їзд та виїзд, тривають обстріли - голова обладміністрації

15:06 21.02.2022
Місто Щастя знеструмлено, жителі опинилися без тепла та водопостачання - обладміністрація

Місто Щастя знеструмлено, жителі опинилися без тепла та водопостачання - обладміністрація

19:00 20.02.2022
Російські найманці знищили вантажівку української сторони СЦКК біля КПВВ "Щастя" на Луганщині

Російські найманці знищили вантажівку української сторони СЦКК біля КПВВ "Щастя" на Луганщині

13:39 19.02.2022
У м. Щастя Луганської області обстріляли зі стрілецької зброї пожежно-рятувальну частину, ніхто не постраждав – ДСНС

У м. Щастя Луганської області обстріляли зі стрілецької зброї пожежно-рятувальну частину, ніхто не постраждав – ДСНС

12:37 17.02.2022
"Євросолідарність" вимагає негайної реакції влади на обстріл дитсадка на Луганщині

"Євросолідарність" вимагає негайної реакції влади на обстріл дитсадка на Луганщині

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЄС уперше в історії профінансує летальну зброю для третьої країни – для України

ЄС закриває повітряний простір для РФ - фон дер Ляєн

Зеленський: Лукашенко запевнив, що з території Білорусі не летітимуть ракети і не наступатимуть війська

По аеропорту в Житомирі було завдано ракетного удару з боку Білорусі - Держспецзв'язку

За дві доби в українську армію мобілізовані майже 100 тис. громадян - Залужний

ОСТАННЄ

ЄС ухвалив рішення призупинити спрощену видачу віз дипломатам і деяким іншим росіянам

Зеленський подякував президенту Португалії за підтримку санкцій проти РФ та військову допомогу

Застосування Путіним ядерної зброї по Україні нелогічне, оскільки європейська частина території самої РФ на багато років стане непристосованою для життя - Арестович

Інформація про підрив дамби на Сіверському Дінці не відповідає дійсності

Чехія 28 лютого направить в Україну поїзд із гуманітарним вантажем, назад він безкоштовно повезе пасажирів

Фінляндія дозволила Естонії поставити Україні гаубиці

Ткаченко просить ЮНЕСКО позбавити Росію статусу члена організації

Українські бізнесмени розгорнули у Польщі складський центр для гуманітарної допомоги - можна надсилати посилки з будь-яких країн

Прем'єр Швеції заявила, що Стокгольм поставить Україні 5 тис. одиниць протитанкової зброї

У Львівській області у пунктах пропуску на кордоні з Польщею встановили пункти обігріву

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА