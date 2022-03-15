Ізюму терміново потрібні коридори для доставки гумдопомоги та евакуації громадян - заступник мера

Ситуація в Ізюмі Харківської області не краща, ніж у Маріуполі, заявив заступник міського голови Володимир Мацокін.

"Місто Ізюм два тижні в облозі. Без води, без світла, тепла, їжі, ліків, зв'язку. Ситуація нічим не краща за Маріуполь", - написав Мацокін на своїй сторінці у фейсбуці.

За його словами, уцілілі під обстрілами помирають через відсутність медичної допомоги і їх нема кому ховати.

"Отримуємо інформацію, що ті, хто вціліли під обстрілами помирають від хвороб і відсутності ліків. Померлих нікому ховати. Медична допомога не надається", - написав Мацокін.

Він наголосив, що через обстріл неможливо підвезти гуманітарну допомогу та евакуювати людей.

"Підвезти гуманітарну допомогу, яка є в достатній кількості, немає змоги. Вивезти людей немає змоги. Ворог підступно обстрілює дорогу до Слов'янська, а дорога з Харкова контролюється окупантом. Ізюмчани на межі. Мости зірвані, місто розрізано навпіл", - написав Мацокін.

Він закликав негайно знайти можливість та забезпечити Ізюму коридори для евакуації та доставки гумдопомоги.

"Ізюму потрібні терміново гуманітарні коридори з двох боків (з боку Харкова і з боку Слов’янська) для доставки гуманітарних вантажів. Ізюму потрібні зелені коридори з двох боків для евакуації громадян. Я прошу всіх причетних до вирішення цих питань знайти вихід. Це питання майбутнього нашої громади", - написав Мацокін.

Джерело: https://www.facebook.com/volodymyr.matsokin/posts/7705926956146180