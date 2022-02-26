Події

11:15 26.02.2022

Станицю Луганську відключено від газопостачання через пошкодження мереж - ОГТСУ

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Станицю Луганську відключено від газопостачання через пошкодження мереж - ОГТСУ

Станицю Луганську (Луганська область) відключено від газопостачання через пошкодження газових мереж, повідомив "Оператор ГТС України" в суботу вранці.

Загалом об'єкти компанії в усіх регіонах України, зокрема в районах бойових дій, продовжують працювати. На деяких об'єктах, враховуючи ризики бойових дій, персонал переведено на дистанційну роботу. Жертв або потерпілих серед співробітників компанії немає.

Станом на ранок суботи ОГТСУ виконує свої функції з транспортування газу споживачам і балансування системи.

Теги: #газопостачання #відключення #станиця_луганська
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