Фінляндія очолила список найщасливіших країн світу

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Фінляндія посіла перше місце в щорічному рейтингу найщасливіших країн світу, складеному "Мережею рішень для сталого розвитку ООН". За нею, згідно з цією версією, йдуть Данія, Ісландія, Швеція та Нідерланди.

Крім цих країн, до десятки найщасливіших увійшли Коста-Ріка, Норвегія, Ізраїль, Люксембург і Мексика.

Швейцарія розмістилася на 13-му місці, Бельгія - на 14-му, Канада - на 18-му, Франція - на 33-му.

На 21-му рядку розташувалися ОАЕ, за ними - Німеччина. Велика Британія посіла 23-тє місце в списку, за нею - США. Іспанія розмістилася на 38-му рядку, Італія - на 40-му. Росія в цьому списку - на 66-му місці, Китай - на 68-му, Угорщина - на 69-му.

Наприкінці списку зі 147 країн - Ємен, Демократична Республіка Конго, Ботсвана, Зімбабве, Малаві, Ліван, Сьєрра-Леоне (Західна Африка).

Останню сходинку посів Афганістан.

Доповідь складено на підставі опитувань жителів 147 країн.

В опитуваннях досліджують кілька аспектів, зокрема ВВП на душу населення, очікувану тривалість життя, рівень соціальної підтримки, корупції та інші дані.

Показник щастя вимірюють на підставі даних опитувань за три роки. Рейтинг 2025 року складено за даними за 2022-2024 рр.