Верещук знову закликала світову спільноту врятувати Маріуполь від гуманітарної катастрофи

Через недотримання російським агресором режиму знову не вдалося доставити до Маріуполя гуманітарний вантаж, заявляє віцепрем'єр-міністр України Ірина Верещук та звертається до світової спільноти врятувати місто від гуманітарної катастрофи.

"Найбільший наш біль, про який я не можу мовчати. Я говоритиму щохвилини, щогодини я звертатимусь до всього світу: Допоможіть Маріуполю. Там реальна гуманітарна катастрофа. Ми не змогли сьогодні знову в черговий раз відвезти туди навіть гуманітарний вантаж. Ні вода, ні медикаменти, ні продукти не потрапили до людей, які під тотальним обстрілом ось уже котрий день поспіль", - заявила Верещук у відеозверненні.

Вона також повідомила, що за іншими напрямами роботи гуманітарних коридорів вдалося із Сум, Тростянця, Краснопілля у напрямку Полтави вивезти понад 60 тисяч людей за два дні.

З Ізюма до міста Лозова вдалося виїхати близько 3 тис. людей, а з Бучі, Ірпеня, Гостомеля, Ворзеля на Київщині евакуювали близько 20 тис. людей.

В Енергодар було доставлено понад 100 тонн гумдопомоги.

Джерело: https://t.me/OP_UA/5859