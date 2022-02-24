Події

10:38 24.02.2022

Генштаб ЗСУ: Щастя Луганської області під контролем, знищено шостий літак окупанта

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Генштаб ЗСУ: Щастя Луганської області під контролем, знищено шостий літак окупанта

Шостий російський літак збитий на Донбасі силами об'єднаних сил, місто Щастя Луганської області перебуває під контролем Збройних сил України, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у четвер із посиланням на дані Командування об'єднаних сил.

"Місто Щастя під контролем. Знищено 50 російських окупантів. В районі Краматорська знищено ще один літак РФ. Це вже шостий. За інформацією Командування об'єднаних сил", - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ у Twitter.

Теги: #генштаб #війна #щастя
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