Події

18:55 23.02.2022

У Станиці Луганській унаслідок обстрілу загорівся житловий будинок

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У Станиці Луганській унаслідок обстрілу загорівся житловий будинок

Унаслідок обстрілу у Станиці Луганській (Луганська область) загорівся житловий будинок, жертв серед мирного населення немає, повідомила пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"О 17:48 надійшло повідомлення про загорання житлового будинку внаслідок обстрілу у Станиці Луганській на вул. Ватутіна, 98. На місце пожежі було направлено дві одиниці техніки та вісім людей особового складу ДСНС", - зазначено в повідомленні у Facebook.

Після прибуття було встановлено, що горить житловий будинок на площі 80 кв. Триває ліквідація пожежі. Жертв серед мирного населення нема.

Теги: #пожежа #обстріл #станиця_луганська
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