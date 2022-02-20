Російські найманці знищили вантажівку української сторони СЦКК біля КПВВ "Щастя" на Луганщині

Російські найманці в неділю знищили вантажівку ЗІЛ-131 українських представників Спільного центру контролю та координації (СЦКК) на мосту біля КПВВ "Щастя" (Луганська обл.), повідомили у пресцентрі ООС.

"20 лютого з напрямку населеного пункту Весела Гора російськими окупаційними військами було здійснено обстріл позицій Збройних Сил України у напрямку населеного пункту Щастя з застосуванням міномета калібру 120 мм, станкового протитанкового гранатомета СПГ-9 (6 пострілів), станкового автоматичного гранатомета АГС-17 (30 пострілів), великокаліберного кулемета (10 черг). У результаті цього обстрілу було знищено автомобіль марки ЗіЛ-131 української сторони спільного центру координації та контролю припинення вогню", – йдеться у повідомленні на сторінці штабу ООС у Facebook у неділю ввечері.

У штабі наголосили, що підрозділи ООС тримають ситуацію під контролем і продовжують виконувати завдання щодо відсічі та стримування збройної агресії РФ.

"Збройні сили України дотримуються Мінських домовленостей та відкривають вогонь виключно у тих випадках, коли дії російських окупаційних військ створюють загрозу життю та здоров'ю українських воїнів та мирних громадян", – йдеться в повідомленні.