10:39 14.10.2025

Окупанти прицільно атакували кортеж вантажівок гуманітарної місії ООН, люди – цілі

Фото: https://t.me/olexandrprokudin

На Херсонщині російські окупаційні війська зранку прицільно атакували вантажівки гуманітарної місії ООН з відповідним маркуванням – одна вантажівка згоріла, друга – зазнала значних пошкоджень, ще дві вирвалися з-під ударів, на щастя, без постраждалих, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Зранку у Білозеркській громаді окупанти прицільно били з дронів та артилерії по вантажівках УКГС ООН (Управління ООН з координації гуманітарних справ – ІФ-У). Чотири білі автівки з маркуванням — не військова техніка, а машини, які везли допомогу людям", - написав Прокудін у телеграм-каналі у вівторок.

За його даними, один транспортний засіб – згорів, інший – серйозно пошкоджений. "Дві – змогли вирватися з-під ударів. Лише дивом ніхто не постраждав", - додав Прокудін.

"Сьогодні "друга армія" світу перемогла кілька тонн "гуманітарки". Терористи – більше тут сказати нічого", - зазначив очільник ОВА

Як повідомлялося, це вже не перша атака на міжнародні гуманітарні місії в Україні під час їх роботи. Так, 4 вересня поблизу Чернігова росіяни ударили по працівниках гуманітарної місії із розмінування "Данська рада у справах біженців". Тоді восьмеро людей зазнали поранення, двоє — загинули.

