Події

07:20 23.02.2022

Верещук закликає людей утриматися від перетину КПВВ у бік окупованих територій Донецької та Луганської областей

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Верещук закликає людей утриматися від перетину КПВВ у бік окупованих територій Донецької та Луганської областей

Віцепрем'єр-міністр України з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликає людей якомога утриматися від перетину КПВВ у бік окупованих територій Донецької та Луганської областей.

"Хочу закликати людей якомога утриматися від перетину КПВВ у бік окупованих територій. Ви знаєте, яка там зараз ситуація: незаконно мобілізують, фактично беруть до заручників людей", - сказала вона в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" у вівторок увечері.

Верещук зазначила, що наразі кількість людей, які перетинають КПВВ з окупованої території та на окуповану територію, залишається у звичайному режимі.

Раніше у вівторок Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій оприлюднило алгоритм повернення людей із тимчасово окупованої території на підконтрольну Україні територію.

 

 

Теги: #заклик #кпвв #верещук
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