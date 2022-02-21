Події

16:44 21.02.2022

Місто Щастя закрито на в'їзд та виїзд, тривають обстріли - голова обладміністрації

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Місто Щастя закрито на в'їзд та виїзд, тривають обстріли - голова обладміністрації

В'їзд та виїзд із міста Щастя Луганської області наразі закрито у зв'язку з обстрілами, що продовжуються, повідомив голова обласної державної адміністрації Сергій Гайдай.

"ЗСУ "закрили" місто Щастя на в'їзд і виїзд. Режим тиші не спостерігається. Обстріл триває", - написав Гайдай у Facebook у понеділок.

Раніше він повідомив, що м. Щастя залишилося без енерго-, тепло- та водопостачання внаслідок зупинення роботи розташованої у місті Луганської теплоелектростанції внаслідок пошкодження трьох ліній електропередач 110 кВ та 220 кВ.

Теги: #закриття #щастя
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