Місто Щастя закрито на в'їзд та виїзд, тривають обстріли - голова обладміністрації

В'їзд та виїзд із міста Щастя Луганської області наразі закрито у зв'язку з обстрілами, що продовжуються, повідомив голова обласної державної адміністрації Сергій Гайдай.

"ЗСУ "закрили" місто Щастя на в'їзд і виїзд. Режим тиші не спостерігається. Обстріл триває", - написав Гайдай у Facebook у понеділок.

Раніше він повідомив, що м. Щастя залишилося без енерго-, тепло- та водопостачання внаслідок зупинення роботи розташованої у місті Луганської теплоелектростанції внаслідок пошкодження трьох ліній електропередач 110 кВ та 220 кВ.